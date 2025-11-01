Ανώμαλη προσγείωση στον Βόλο για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων απόψε στο Πανθεσσαλικό και ηττήθηκε από τον Βόλο με 1-0 για την 9η αγωνιστική της Super League.

Στο πρώτο ημίχρονο επιβεβαιώθηκε ένας από τους άγραφους νόμους του ποδοσφαίρου.

Όταν δεν σκοράρεις σε πολλές ποιοτικές τελικές, όταν χάνεις τα άχαστα θα έρθει η τιμωρία.

Ο Παναθηναϊκός δεν πέτυχε το γκολ στις μεγάλες στιγμές του Τετέ στο 8′ και του Τουμπά στο 33′, σπατάλησε ευκαιρίες με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ και τον Σφιντέρσκι και ο Βόλος με ένα εξαιρετικό transitionστο 24΄κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ.

Ο Μύγας έκανε υπέροχη σέντρα από δεξιά και ο Λάμπρου με κεφαλιά νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι πίεσαν ασφυκτικά, αλλά με εξαίρεση μια μεγάλη στιγμή του Τζούρισιτς και ακόμη μία του Ίνγκασον δεν κατάφεραν να απειλήσουν τον Βόλο που έπαιξε εξαιρετικά πίσω από την μπάλα και πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη.