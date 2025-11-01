Logo Image

Super League: Στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ενδιαφέρον

Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Άρη στην πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής

Η αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1/11, 20:00) κυριαρχεί στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι δύο αντίπαλοι προέρχονται από τις μεσοβδόμαδες νίκες τους στο Κύπελλο Ελλάδας, οι «ερυθρόλευκοι» με 5-0 απέναντι στον Βόλο και οι «κίτρινοι» με 3-1 με αντίπαλο το Αιγάλεω, ενώ ο πρωταθλητής περιμένει την Τρίτη (4/11) την Αϊντχόφεν για το Champions League.

Η πειραϊκή ομάδα είχε πριν νικήσει και την ΑΕΚ, με 2-0, την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ αγνοούν τη νίκη στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές της Σούπερ Λίγκας, μετρώντας τρεις ισοπαλίες και την ήττα (0-3) από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας κάνει το 2/2 με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, ταξίδεψε στον Βόλο για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο Πανθεσσαλικό στάδιο (18:00), πριν ταξιδέψει στη Σουηδία για τον αγώνα με τη Μάλμε (Europa League – 6/11).

Τέλος, στο τρίτο παιχνίδι του Σαββάτου η Κηφισιά πηγαίνει στο Περιστέρι για να παίξει με τον ισόβαθμό της Ατρόμητο, σε αγώνα μεταξύ αντιπάλων που ελπίζουν να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα της κανονικής περιόδου.

