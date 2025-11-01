Τα υποψήφια στάδια για τους τελικούς των Κυπέλλων Ευρώπης 2028 και 2029

Η UEFA ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τη φιλοξενία των τελικών των ηπειρωτικών διοργανώσεών της που αφορούν τις αγωνιστικές περιόδους 2027-28 και 2028-29.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει δηλώσεις ενδιαφέροντος από 15 Ομοσπονδίες για τη φιλοξενία των τελικών του Champions League, του Europa League, του Conference League και του Champions League Γυναικών. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές.

Οι τελικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν, μαζί με τους φακέλους υποψηφιότητας, έως τις 10 Ιουνίου 2026. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα ορίσει τις Ομοσπονδίες που θα φιλοξενήσουν τους οκτώ τελικούς τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή των πόλεων υποδοχής για τους τελικούς το 2028 και το 2029 ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου 2025, με καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 22η Οκτωβρίου 2025.

Ενδιαφερόμενες Ομοσπονδίες

Τελικός Champions League 2028: Γερμανία (Μόναχο – Μπάγερν Αρένα)

Τελικός Champions League 2029: Αγγλία (Λονδίνο – στάδιο Γουέμπλεϊ), Ισπανία (Βαρκελώνη – Καμπ Νόου)

Τελικός Europa League 2028: Γαλλία (Λιόν – Παρκ Ολιμπίκ Λιόν ή Παρίσι – Παρκ ντε Πρενς, μόνο μία πόλη θα επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς), Ιταλία (Τορίνο – στάδιο Γιουβέντους), Ρουμανία (Βουκουρέστι – Εθνικό στάδιο), Σερβία (Βελιγράδι – Εθνικό στάδιο)

Τελικός Europa League 2029: Γαλλία (Λιόν – Παρκ Ολιμπίκ Λιόν ή Παρίσι – Παρκ ντε Πρενς, μόνο μία πόλη θα επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς), Ιταλία (Τορίνο, στάδιο Γιουβέντους), Ρουμανία (Βουκουρέστι, Εθνικό στάδιο), Τουρκία (Άγκυρα, Στάδιο Άγκυρας)

Τελικός Conference League 2028: Γαλλία (Λιλ – στάδιο Πιερ Μορουά), Ουγγαρία (Βουδαπέστη – στάδιο Πούσκας), Ιταλία (Τορίνο – στάδιο Γιουβέντους), Καζακστάν (Αστάνα – Αστάνα Αρένα ή Αλμάτι – στάδιο Αλμάτι, μόνο μία πόλη θα επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς), Πολωνία (Γκντανσκ – Αρένα Γκντανσκ)

Τελικός Conference League 2029: Φινλανδία (Ελσίνκι – Ολυμπιακό στάδιο), Γαλλία (Λιλ – στάδιο Πιερ Μορουά), Ουγγαρία (Βουδαπέστη – Πούσκας Αρένα), Ιταλία (Τορίνο – στάδιο Γιουβέντους), Καζακστάν (Αστάνα – Αστάνα Αρένα ή Αλμάτι – στάδιο Αλμάτι, μόνο μία πόλη θα επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς), Πολωνία (Γκντανσκ – Αρένα Γκντανσκ)

Τελικός Champions League Γυναικών 2028: Γαλλία (Λιόν – Παρκ Ολιμπίκ Λυών), Ισπανία (Μπιλμπάο – Σαν Μαμές), Ελβετία (Βασιλεία – Σεντ Γιάκομπ), Τουρκία (Κωνσταντινούπολη – Αλί Σάμι Γιεν)

Τελικός Champions League Γυναικών 2029: Γαλλία (Λιόν – Παρκ Ολιμπίκ Λυών), Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Δουβλίνο – Δουβλίνο Αρένα), Ελβετία (Βασιλεία – Σεντ Γιάκομπ), Ουαλία (Κάρντιφ, Εθνικό Στάδιο)