Η Σούπερ Λίγκα αφαίρεσε τρεις βαθμούς από τον ΟΦΗ

Στην αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ προχώρησε σήμερα η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, για οφειλή προς τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Θανάση Παπάζογλου.

Μετά από την εξέλιξη του θέματος ο σύλλογος της Κρήτης έχει 3 βαθμούς και μοιράζεται την τελευταία θέση της κατάταξης στη Σούπερ Λίγκα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ωστόσο, εάν η ΠΑΕ ΟΦΗ εξοφλήσει την υποχρέωση που υφίσταται από το 2014 -υπό διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς- εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων ημερών, οι βαθμοί θα επιστραφούν.

Η κοινοποίηση της Λίγκας:

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν».