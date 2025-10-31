Euroleague: Νικητής ο Ολυμπιακός στο θρίλερ του ΣΕΦ

Μία σημαντική νίκη πήρε απόψε το βράδυ στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός(5-3), καθώς επικράτησε επί της Χάποελ Τελ Αβίβ(6-2) σε ένα οριακό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να περιορίσει εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη και να την κατεβάσει αρκετά χαμηλά σε σχέση με τους μέσους όρους της στη φετινή Euroleague.

Οι ”ερυθρόλευκοι” έπαιξαν σπουδαία άμυνα και μπόρεσαν στο τελευταίο δίλεπτο να πάρουν διαφορά έξι πόντων(58-52), την οποία σπατάλησαν και είδαν τον Μίσιτς με δύο τρίποντα να φέρνει τον αγώνα στην απόλυτη ισορροπία του 58-58.

Ένα καλάθι του Μιλουτίνοφ και δύο εύστοχες βολές του Βεζένκοφ σε συνδυασμό με ένα κερδισμένο φάουλ του Γουόκαπ σε κατοχή της Χάποελ, έδωσαν στους Πειραιώτες το ροζ φύλλο αγώνα, κάνοντας την διαφορά.

Ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους, 13 ριμπάουντ κι ένα από τα πιο καθοριστικά καλάθια ήταν ο κορυφαίος των νικητών, έχοντας από κοντά και τον Σάσα Βεζένκοφ που πέτυχε 14 πόντους ενώ ο Ντόρσει πρόσθεσε, 11.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58