Euroleague: Αγνώριστος και στο Μόντε Κάρλο ο Παναθηναϊκός

Για δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι στη Euroleague ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε μακριά από το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ηττήθηκε από την Βίρτους(92-75) κι απόψε δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός στο Μόντε Κάρλο, χάνοντας από την ανώτερη Μονακό με 92-84.

Από το ξεκίνημα του ματς το σύνολο του Έργκιν Αταμάν είχε μεγάλο πρόβλημα στην άμυνά του, όπως ακριβώς και στην Ιταλία επιτρέποντας εύκολα καλάθια στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Οι ”πράσινοι” έβγαλαν αντίδραση μόνο στο ξεκίνημα του ημιχρόνου αλλά ένα σερί των Μονεγάσκων ανέβασε κι πάλι την διαφορά ασφαλείας που οδήγησε στο 68-58 στο 30′.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε ποτέ στη διεκδίκηση του ματς, καθώς η Μονακό είχε τον απόλυτο έλεγχο και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Για τους νικητές ο Τζέιμς είχε 13 πόντους και 8 ασίστ. Ο Οκόμπο πρόσθεσε 15, ο Στράζελ 12 και ο Νέντοβιτς 11.

Ο Ναν με 26, ο Σλούκας με 14 και ο Χουάντσο με 13 πόντους διασώθηκαν από το Τριφύλλι.

Tα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84.