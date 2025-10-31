Τέλος ο Νίκος Νταμπίζας από τον ΟΦΗ

Βραχύβια αποδείχθηκε η θητεία του Νίκου Νταμπίζα στον ΟΦΗ, καθώς ο κρητικός σύλλογος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ, λίγους μήνες μόλις μετά την πρόσληψή του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του μεγαλομετόχου και προέδρου, κ. Μιχάλη Μπούση με τον κ. Νίκο Νταμπίζα, αποφασίστηκε η κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ομάδας μας. Όλος ο οργανισμός του ΟΦΗ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Legend του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκο Νταμπίζα, για το διάστημα της παραμονής του στην οικογένεια μας και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, κ. Μιχάλης Μπούσης τόνισε για τον Νίκο Νταμπίζα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: “Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Νταμπίζα για τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή του κατά το διάστημα της παρουσίας του στον ΟΦΗ. Τρέφω μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επαγγελματία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του».