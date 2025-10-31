NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε το πιο ψηλό Minion

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μην αγωνίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη νίκη των Μπακς επί των Γουόριορς, ωστόσο, έκανε τη διαφορά με την στιλιστική του επιλογή του κατά την άφιξη στο γήπεδο της αναμέτρησης.

Η Αμερική κινείται σε ρυθμούς Halloween και ο Έλληνας σούπερ σταρ κράτησε τις παραδόσεις της χώρας.

Ο Greek Freak ντύθηκε Minion, ένας από τους πρωταγωνιστές της παιδικής ταινίας «Εγώ ο απαισιότατος» και οι Μπακς δεν έχασαν την ευκαιρία, να πάρουν την ασίστ και να… σκοράρουν.

«Το πιο ψηλό Minion που έχει δει ποτέ» ήταν η ατάκα που συνόδευσε τον μεταμφιεσμένο Γιάννη.