Εξετάζεται η επιστροφή του Ποστέκογλου στη Σέλτικ

Action Images via Reuters/Lee Smith

Μετά την αποχώρηση του Μπρένταν Ρότζερς οι Κέλτες σκέφτονται την επιστροφή του Έλληνα προπονητή

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά την σύντομη θητεία του στη Νότιγχαμ Φόρεστ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας και σύμφωνα με όσα αναφέρει το SkySports, η Σέλτικ εξετάζει την επιστροφή του Έλληνα τεχνικού στη Γλασκώβη.

O έμπειρος κόουτς από το 2021 μέχρι και το 2023 ήταν στην άκρη του ”πράσινου” πάγκου, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το έργο του πριν αποχωρήσει για την Τότεναμ.

Ο σκωτσέζικος σύλλογος μετά την αποχώρηση του Μπρένταν Ρότζερς ψάχνει τον αντικατάστατή του και σκέφτεται το come back του Έλληνα προπονητή.

Μαζί με τον Ποστέκογλου στην λίστα της Σέλτικ βρίσκεται και ο προπονητής της Ίπσουιτς, Κίραν ΜακΚένα.

