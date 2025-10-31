Euroleague: Δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Δύο πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια περιμένουν απόψε τους εκπροσώπους του ελληνικού μπάσκετ στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός (4-3) φιλοξενεί την Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ (21:15), με τους Ισραηλινούς του Δημήτρη Ιτούδη να βρίσκονται στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που θέλει να δει αντίδραση μετά την ήττα από την Μονακό, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προφανώς πρέπει να κάνουμε step up ατομικό και ομαδικό. Κάναμε ένα video με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει. Κάνεις μία προπόνηση, δείχνεις ένα video και μετά είναι στη μεριά του παίκτη για να έχεις άμεση βελτίωση».

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει στις 20:00 εκτός έδρας την Μονακό(4-3) του Βασίλη Σπανούλη.

Για το αποψινό παιχνίδι, ο Εργκίν Αταμάν, έχει υπογραμμίσει πως «η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα και έχει ομοιότητες με την περσινή σεζόν. Το ρόστερ που πήγε τελικό Euroleague. Είδα το χθεσινό ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Έκαναν υπέροχο ματς ειδικά ο Τζέιμς και ο Ντιάλο. Θα είναι σκληρό ματς. Ίδια στρατηγική. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς να κάνουμε λάθη».