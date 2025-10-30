Ο Σπαλέτι ανέλαβε τη Γιουβέντους

Η Γιουβέντους βιώνει μια ακόμη μεταμόρφωση. Αφού χώρισε τους δρόμους της με τον Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος άντεξε μόλις επτά μήνες στον πάγκο, η ομάδα του Τορίνο ανακοίνωσε επίσημα τον διορισμό του Λουτσιάνο Σπαλέτι την Πέμπτη.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, διαθέσιμος από τότε που έφυγε από τους «Ατζούρι» τον Ιούνιο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον επόμενο Ιούνιο.

Ο Σπαλέτι αναδείχθηκε γρήγορα ως η προφανής επιλογή μεταξύ των λύσεων που εξέτασε η διοίκηση του συλλόγου, η οποία ήθελε έναν έμπειρο και διαθέσιμο προπονητή.

Πρωταθλητής της Serie A με τη Νάπολι το 2023, ο τεχνικός από την Τσοκάνη γνωρίζει το πρωτάθλημα από την αρχή μέχρι το τέλος και θα έχει ως αποστολή να αναβιώσει μια ομάδα που έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της.

Η άφιξή του σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για έναν σύλλογο που εξακολουθεί να προσπαθεί να ανακτήσει τη σταθερότητά του.