«Όχι» από τη Σαουδική Αραβία στον Μέσι

Ο Αργεντινός φέρεται να υπέβαλε αίτημα τετράμηνης προετοιμασίας, στο οποίο αρνήθηκε το βασίλειο του Κόλπου

Η Σαουδική Αραβία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσελκύσει τον Λιονέλ Μέσι στη Saudi Pro League, αλλά ο «ψύλλος» επέλεξε να παίξει στις ΗΠΑ για την Ίντερ Μαϊάμι.

Ωστόσο, ο Αργεντινός σταρ φέρεται να ήθελε να μεταβεί στη χώρα της Μέσης Ανατολής το 2026. Όχι για να παίξει στο πρωτάθλημα αλλά προκειμένου να προετοιμαστεί στη διάρκεια της διακοπής του MLS, αποκαλύφθηκε από Σαουδάραβα αξιωματούχο.

«Ο σύλλογός του επικοινώνησε μαζί μου στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ήθελε να παίξει στη Σ. Αραβία στην τετράμηνη διακοπή του αμερικανικού πρωταθλήματος, για να προετοιμαστεί για το Μουντιάλ του 2026», δήλωσε ο Αμπντάλα Χαμάντ.

«Υπέβαλα την πρόταση στον υπουργό αλλά αρνήθηκε να επιτρέψει στον Μέσι να έρθει μόνο για τέσσερις μήνες. Είπε ότι το πρωτάθλημα της Σ. Αραβίας δεν είναι προπονητικό κέντρο», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής της Ακαδημίας για την ανάπτυξη ταλέντων, Mahd.

