Κλοπή 1,5 εκ. ευρώ από το προσωπικό της World Athletics

Δύο υπάλληλοι της World Athletics κι ένας συμβασιούχος σύμβουλος έκλεψαν συστηματικά περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ (1,75 εκατομμύρια δολάρια) από τον οργανισμό επί σειρά ετών, σε μια κλοπή που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια ελέγχου, δήλωσε την Πέμπτη το διοικητικό όργανο του αθλήματος.

Η World Athletics δήλωσε ότι ανακάλυψε την κλοπή κατά τη διάρκεια του πρώτου ετήσιου ελέγχου της υπό νέα οικονομική ηγεσία, γεγονός που οδήγησε σε εσωτερική έρευνα, η οποία οδήγησε σε καταγγελίες συμβάσεων και παραπομπές σε ποινικές διώξεις.

Ενώ ένας υπάλληλος είχε ήδη αποχωρήσει από τον οργανισμό πριν αποκαλυφθεί η εμπλοκή του, η World Athletics κατήγγειλε τις συμβάσεις για τον δεύτερο υπάλληλο και τον σύμβουλο, μετά την έρευνα.

«Λεπτομερείς υποθέσεις έχουν προετοιμαστεί και παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές και νομικές αρχές για ποινική έρευνα», ανέφερε η World Athletics σε ανακοίνωσή της.

«Η World Athletics ανέθεσε σε ανεξάρτητη εγκληματολογική λογιστική αναθεώρηση της περιόδου για να συμπληρώσει τη δική της εσωτερική έρευνα και δεν βρέθηκε καμία άλλη δόλια δραστηριότητα. Ένα σύνολο ενισχυμένων εσωτερικών οικονομικών ελέγχων εισάγεται σε ολόκληρο τον οργανισμό».

Η ετήσια έκθεση της World Athletics, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, έδειξε ότι τα έσοδα σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 59,8 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 10,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Σεμπάστιαν Κόου, δήλωσε ότι ο φορέας είναι αποφασισμένος να ανακτήσει ό,τι μπορέσει, χρησιμοποιώντας την «πλήρη ισχύ του νόμου».

«Πάρα πολλοί οργανισμοί κρύβουν περιστατικά σαν κι αυτό, τερματίζοντας την απασχόληση με περιορισμένες πληροφορίες, κάτι που επιτρέπει στους δράστες να συνεχίσουν τις απάτες και τις κλοπές εντός νέων οργανισμών. Δεν είμαστε αυτό το είδος οργανισμού», δήλωσε ο Κόου.

«Έχουμε χτίσει μια ισχυρή φήμη για την καλή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και για την υπεράσπιση του σωστού, ακόμη και αν μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Αυτό είναι άβολο, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε το σωστό».