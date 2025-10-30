Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025: Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τη «γιορτή της θάλασσας»

Σε διεθνή κόμβο του θαλάσσιου τουρισμού θα μετατραπεί από αύριο, 31 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου η Θεσσαλονίκη.

Στη «νύμφη του Θερμαϊκού» και στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης (HELEXPO) θα πραγματοποιηθεί η ναυτική έκθεση «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025».

Με «πρεμιέρες» νέων σκαφών, δεκάδες εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και έμφαση στην «πράσινη» τεχνολογία των σκαφών και τις βιώσιμες εξελίξεις, όσοι επισκέπτες βρεθούν αυτές τις ημέρες στα Κτίρια 13 και 15 θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν υπερσύγχρονα σκάφη αναψυχής και να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού.

Με δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί μία πύλη εισόδου για τον θαλάσσιο τουρισμό της Νοτιανατολικής Ευρώπης, η συγκεκριμένη έκθεση προβάλλει σε διεθνές επίπεδο τα ελληνικά ναυπηγεία και αποτελεί εφαλτήριο για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 1η Νοεμβρίου (11:00), παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών.

Η «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» είναι, ουσιαστικά, μία διπλή έκθεση, καθώς πλαισιώνεται και από την «Sea & Tourism Expo», με αποτέλεσμα να συνδυάζει τον θαλάσσιο τουρισμό με την πολυτέλεια και τα χόμπι γύρω από τη θάλασσα, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Οι «πύλες» της έκθεσης θα ανοίξουν στις 31 Οκτωβρίου (15:00-21:00). Το Σάββατο η «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» θα υποδεχτεί τους επισκέπτες από τις 10:00 έως τις 21:00 και στις 2 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00.