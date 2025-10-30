Αλλάζει μετά από 30 χρόνια η μπύρα του Champions League

Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια δίπλα στην Heineken, η «επίσημη μπύρα» του Champions League θα μπορούσε να αλλάξει.

Η UC3, η κοινοπραξία μεταξύ της UEFA και των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC), που ελέγχει και διαχειρίζεται το στρατηγικό μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τη διανομή των εμπορικών δικαιωμάτων για τις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA, έχει ξεκινήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Anheuser-Busch InBev (AB InBev).

Στόχος της συμφωνίας είναι να καταστεί η AB InBev -η οποία ελέγχει μάρκες όπως οι Budweiser, Corona και Beck’s- ο νέος Επίσημος Παγκόσμιος Συνεργάτης Μπύρας για όλες τις ανδρικές διοργανώσεις συλλόγων της UEFA (εκτός του UEFA Youth League), από το 2027 έως το 2033.

Η απόφαση της UC3 έρχεται μετά από μια διαδικασία υποβολής προσφορών που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου, με την υποστήριξη του παγκόσμιου πρακτορείου μάρκετινγκ και πωλήσεων Relevent Football Partners.

Η Heineken, η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο, έχει πρόσβαση στην καλύτερη πλατφόρμα διαφήμισης στον αθλητισμό από το 1994, προωθώντας την επωνυμία Amstel κατά τη διάρκεια αγώνων του Champions League μέχρι το 2005, πριν στραφεί στην κορυφαία μπύρα της τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η τρέχουσα τριετής συμφωνία, αξίας 120 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, θα παραμείνει σε ισχύ για άλλα δύο χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Athletic, η βελγική πολυεθνική AB InBev φέρεται να έχει υποβάλει προσφορά 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για να εξασφαλίσει ένα εξαετές συμβόλαιο, που θα ξεκινήσει το 2027.

Αν τελικώς η συμφωνία επιτευχθεί σε αυτούς τους αριθμούς, αυτό θα αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση 66% σε σύγκριση με την τρέχουσα συμφωνία με την Heineken.

naftemporiki.gr