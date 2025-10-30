Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε Τεττέη και Παντελίδη

Παίκτες του Παναθηναϊκού, με τη… βούλα πια, είναι οι Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή τους από την Κηφισιά.

Οι δύο ποδοσφαιριστές υπέγραψαν συμβόλαια έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Τεττέη θα ενταχθεί στο ρόστερ τον Ιανουάριο και ο Παντελίδης το καλοκαίρι του 2026.

Ο 24χρονος Τεττέη μετράει φέτος 6 γκολ σε 11 συμμετοχές, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 139 παιχνίδια της Κηφισιάς, σκοράροντας 47 φορές.

Ο 23χρονος Παντελίδης έχει ήδη τέσσερα γκολ σε 8 συμμετοχές φέτος με την ομάδα των βορείων προαστίων. Να σημειωθεί ότι ο νεαρός επιθετικός είχε περάσει από την ακαδημία του Παναθηναϊκού.