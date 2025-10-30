Αμορίμ: Δεν φοβάμαι μην χάσω την δουλειά μου

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζει να βρίσκει νίκες συνεχόμενες και να βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι για πρώτη φορά στην εποχή του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος μίλησε για την συζήτηση που αφορά το μέλλον του.

«Σε ένα μήνα, όλα άλλαξαν. Η στήριξη του Τζιμ Ράτκλιφ βοήθησε, αλλά ακόμη κι αν δεν υπήρχε, δεν θα φοβόμουν μήπως χάσω τη δουλειά μου. Αυτό δεν αλλάζει τη ζωή μου. Ο μόνος μου φόβος είναι να μην κερδίζω παιχνίδια – αυτό πονάει πραγματικά. Εκεί είναι όλη η προσοχή μου» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Θέλω να βοηθήσω τον σύλλογο να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Δεν θα πάρω ποτέ αποφάσεις για να “σώσω” εμένα, αν δεν είναι προς το συμφέρον της ομάδας. Το έχω αποδείξει ήδη. Το σημαντικό είναι να φέρουμε ξανά τίτλους στο Μάντσεστερ. Όταν λέω τίτλους, εννοώ Premier League και Champions League. Θέλω να είμαι μέρος αυτής της επιτυχίας. Δεν με νοιάζει πόσο θα κρατήσει η πορεία, αλλά δεν θέλω να φύγω από τη Γιουνάιτεντ χωρίς να έχω κερδίσει. Αυτό είναι που με κρατά ζωντανό».