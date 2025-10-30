Η Μπαρτσελόνα διαπραγματεύεται φιλικό αγώνα 8 εκ. ευρώ

Στη Νότια Αμερική κοιτάζει τις τελευταίες ημέρες η Μπαρτσελόνα. Ο σύλλογος ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις για ένα φιλικό αγώνα στο Περού, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποφέρει μεταξύ 7 και 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την ακύρωση του αγώνα με την Βιγιαρεάλ που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Μαϊάμι (και ο οποίος εκτιμήθηκε ότι θα απέφερε έσοδα περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ), ο καταλανικός σύλλογος έχει επικεντρωθεί σε αυτή την ευκαιρία της Νότιας Αμερικής για να ενισχύσει τα οικονομικά του.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί μετά τον τελευταίο παιχνίδι του ισπανικού πρωταθλήματος τον Δεκέμβριο, πιθανώς μεταξύ 21ης και 23ης του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα στην πρωτεύουσα Λίμα.

Μέχρι σήμερα ο αντίπαλος δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά θα μπορούσε να είναι η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Περού ή ένας δημοφιλής σύλλογος της χώρας, όπως η Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες ή η Αλιάντσα Λίμα.

Πέρα από το να είναι απλώς ένας φιλικός αγώνας, αυτή η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε μια οικονομική ανάγκη του συλλόγου: Η «Μπάρτσα» αναζητά πρόσθετα έσοδα για να εξισορροπήσει τα οικονομικά της, καθώς πρόσφατα αντιμετώπισε αρνητικά αποτελέσματα κι ένα περίπλοκο οικονομικό περιβάλλον.

Η αποδοχή αυτής της προσφοράς θα επέτρεπε στον σύλλογο όχι μόνο να ενισχύσει το εμπορικό σήμα του στη Λατινική Αμερική, αλλά και να βελτιώσει την οικονομική θέση του καθώς η χρονιά πλησιάζει στο τέλος της. Πάντως, για το 2025-26 οι Καταλανοί προβλέπουν κέρδος τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

naftemporiki.gr