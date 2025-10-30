Logo Image

Η Ρεάλ απαιτεί 4,5 δισ. από την UEFA για τη Super League

Αθλητικά

Η Ρεάλ απαιτεί 4,5 δισ. από την UEFA για τη Super League

Το ποσό αντιστοιχεί στη ζημία που υπέστησαν ο σύλλογος και η Α22, τα διαφυγόντα κέρδη και τη ζημία στην εικόνα των δύο οντοτήτων

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο διοργανωτής της Super League, A22, ετοιμάζουν αγωγή κατά της UEFA ζητώντας σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση, σύμφωνα με την εφημερίδα AS.

Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στη ζημία που υπέστησαν, τα διαφυγόντα κέρδη και τη ζημία στην εικόνα των δύο οντοτήτων, μετά από μήνες ανεπιτυχών διαπραγματεύσεων με την ευρωπαϊκή διοικητική αρχή.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο τηλεοπτικό μοντέλο και τη διαχείριση της διοργάνωσης, αλλά δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τη μορφή της Super League.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Ρεάλ Μαδρίτης και της A22, η UEFA δεν είχε ποτέ σκοπό να καταλήξει σε συμφωνία και προσπάθησε να καθυστερήσει την έναρξη της Super League.

Αυτή η νομική ενέργεια ακολουθεί τα βήματα προηγούμενων ευρωπαϊκών υποθέσεων που αφορούσαν καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, όπως το πρόστιμο ρεκόρ που επιβλήθηκε στην Google για αθέμιτο ανταγωνισμό, και στοχεύει στην αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από την UEFA.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube