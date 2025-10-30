Η Ρεάλ απαιτεί 4,5 δισ. από την UEFA για τη Super League

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο διοργανωτής της Super League, A22, ετοιμάζουν αγωγή κατά της UEFA ζητώντας σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση, σύμφωνα με την εφημερίδα AS.

Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στη ζημία που υπέστησαν, τα διαφυγόντα κέρδη και τη ζημία στην εικόνα των δύο οντοτήτων, μετά από μήνες ανεπιτυχών διαπραγματεύσεων με την ευρωπαϊκή διοικητική αρχή.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο τηλεοπτικό μοντέλο και τη διαχείριση της διοργάνωσης, αλλά δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τη μορφή της Super League.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Ρεάλ Μαδρίτης και της A22, η UEFA δεν είχε ποτέ σκοπό να καταλήξει σε συμφωνία και προσπάθησε να καθυστερήσει την έναρξη της Super League.

Αυτή η νομική ενέργεια ακολουθεί τα βήματα προηγούμενων ευρωπαϊκών υποθέσεων που αφορούσαν καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, όπως το πρόστιμο ρεκόρ που επιβλήθηκε στην Google για αθέμιτο ανταγωνισμό, και στοχεύει στην αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από την UEFA.