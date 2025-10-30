Logo Image

ΔΟΕ: «Όχι» στους Ολυμπιακούς Αγώνες Esports στη Σαουδική Αραβία

Αθλητικά

ΔΟΕ: «Όχι» στους Ολυμπιακούς Αγώνες Esports στη Σαουδική Αραβία

REUTERS/Pierre Albouy

Ο Ολυμπιακός φορέας ισχυρίζεται ότι θέλει να «υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση» στους Αγώνες eSports

Το σχέδιο για τη διοργάνωση των πρώτων Αγώνων eSports στη Σαουδική Αραβία, που ανακοινώθηκε με μεγάλη φανφάρα τον Ιούλιο του 2024, εγκαταλείφθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), η οποία αναζητά «ένα νέο μοντέλο συνεργασίας».

Ο Ολυμπιακός φορέας και η μοναρχία του Κόλπου, η οποία είχε σχηματίσει μια 12ετή συμμαχία, «συμφώνησαν αμοιβαία να τερματίσουν τη συνεργασία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες eSports», εξήγησε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της, χωρίς να αποκαλύψει τους λόγους.

Ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι θέλει να «υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση» στους Αγώνες eSports, χωρίς να εγκαταλείψει την ιδέα της διοργάνωσης αυτού του νέου διαγωνισμού.

Τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η ΔΟΕ «είναι αποφασισμένες να επιδιώξουν τις αντίστοιχες φιλοδοξίες τους σε αυτόν τον τομέα, ακολουθώντας η καθεμία τη δική της πορεία», εξηγεί ο Ολυμπιακός φορέας, ο οποίος θα λάβει υπόψη «τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν» κατά τη φάση προβληματισμού που ξεκίνησε η νέα πρόεδρός του, η Κίρστι Κόβεντρι από τη Ζιμπάμπουε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ξεκινάει η 9η Γιορτή Μελιού στο Ζάππειο και ετοιμάζεται να σπάσει ένα γλυκό ρεκόρ

Ξεκινάει η 9η Γιορτή Μελιού στο Ζάππειο και ετοιμάζεται να σπάσει ένα γλυκό ρεκόρ

Το έργο, που ξεκίνησε το 2023 από την Επιτροπή eSports υπό την προεδρία του Γάλλου Νταβίντ Λαπαρτιέν, ξεκινά από το μηδέν, χωρίς περιοχή υποδοχής ή προθεσμία, ενώ οι προκλήσεις για την ένταξη των eSports στο Ολυμπιακό σύμπαν είναι πολυάριθμες.

Εκτός από τις διαπραγματεύσεις με τους εκδότες βιντεοπαιχνιδιών -ένα ζήτημα άγνωστο στους παραδοσιακούς Αγώνες- οι παίκτες πρέπει να εκπαιδεύονται σε Εθνικές ομάδες, πρέπει να θεσπιστούν προγράμματα κατά του ντόπινγκ και έλεγχοι ακεραιότητας των αγώνων, και οι εκδηλώσεις πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τα «μη βίαια» κριτήρια που έχει θεσπίσει η ΔΟΕ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube