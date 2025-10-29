Logo Image

Euroleague: Μία απ΄ τα ίδια με τη Μονακό στο ΣΕΦ για Ολυμπιακό

Αθλητικά

Euroleague: Μία απ΄ τα ίδια με τη Μονακό στο ΣΕΦ για Ολυμπιακό

Σε κακό δαίμονα εξελίσσεται για τον Ολυμπιακό η Μονακό. Όπως πέρσι έτσι και φέτος οι Μονεγάσκοι έφυγαν νικητές από το ΣΕΦ, με 92-87, υποχρεώνοντας την ομάδα του Μπαρτζώκα σε δεύτερη εντός έδρας ήττα σε τρεις αγώνες στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι», που αχρήστευσαν τη νίκη στο Μόναχο την περασμένη αγωνιστική, πλήρωσαν την κακή αμυντική λειτουργία τους και το απογοητευτικό ποσοστό ευστοχίας από τα 6,75, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στο 4-3, δίνοντας δικαίωμα στο συγκρότημα του Σπανούλη να τους πιάσει στην κατάταξη.

Περισσότερα σε λίγο…

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube