Euroleague: Μία απ΄ τα ίδια με τη Μονακό στο ΣΕΦ για Ολυμπιακό

Σε κακό δαίμονα εξελίσσεται για τον Ολυμπιακό η Μονακό. Όπως πέρσι έτσι και φέτος οι Μονεγάσκοι έφυγαν νικητές από το ΣΕΦ, με 92-87, υποχρεώνοντας την ομάδα του Μπαρτζώκα σε δεύτερη εντός έδρας ήττα σε τρεις αγώνες στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι», που αχρήστευσαν τη νίκη στο Μόναχο την περασμένη αγωνιστική, πλήρωσαν την κακή αμυντική λειτουργία τους και το απογοητευτικό ποσοστό ευστοχίας από τα 6,75, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στο 4-3, δίνοντας δικαίωμα στο συγκρότημα του Σπανούλη να τους πιάσει στην κατάταξη.

