Κύπελλο Ελλάδας: Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-1 της ΑΕΛ στην Τούμπα, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και σημείωσε την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση (έχει παιχνίδι λιγότερο), καθώς στο μοναδικό ως απόψε παιχνίδι του είχε ηττηθεί με 1-4 στη Λιβαδειά.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν φουριόζοι για να τελειώνουν από νωρίς με τη νίκη και το κατάφεραν από το πρώτο ημίχρονο, οπότε και προηγήθηκαν με 4-0. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό με ωραία ενέργεια και τελείωμα του Ιβανούσετς από τα αριστερά, ενώ στο 12΄ ο Ντεσπόντοφ δημιούργησε το δεύτερο γκολ βγάζοντας ωραία στον Κένι, που γύρισε την μπάλα στον Κωνσταντέλια για το 2-0.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός κέρδισε πέναλτι (σε τράβηγμα) από τον Κοβάσεβιτς, με τον Ντεσπόντοφ να βάζει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα για το 3-0 στο 18΄.

Στο 31΄ ήταν η σειρά του Μύθου να χριστεί σκόρερ για το 4-0, από γύρισμα του Ντεσπόντοφ. Ο ΠΑΟΚ είχε στη συνέχεια κι άλλες ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ αλλά δεν βρήκε στόχο, με τους «βυσσινί» να μειώνουν στο 75΄ με απευθείας εκτέλεση… κόρνερ από τον Τούπτα!

Η ΑΕΛ έμεινε στον ένα βαθμό και μόνο μαθηματικές ελπίδες έχει για να προλάβει τα νοκ άουτ.