Κύπελλο Ελλάδος: Πέρασε από το Περιστέρι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στην αποψινή μονομαχία στο Περιστέρι, καθώς επιβλήθηκε επί του Ατρομήτου με 2-1, έκανε το 2/2 και έβαλε πλώρη για την πρώτη τετράδα της League phase του Κυπέλλου Ελλάδος που οδηγεί στα προημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκε πίσω στο σκορ με κεφαλιά του Μπάκου στο 36′ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Οι ”πράσινοι” κατάφεραν να αντιδράσουν και με την έναρξη του δευτέρου μέρους να ισοφαρίσουν. Ο Τσιριβέγια πάσαρε κάθετα και ο Πάντοβιτς αφού πέρασε τον αντίπαλο κίπερ έφερε το παιχνίδι στα ίδια.

Οι φιλοξενούμενοι στο 67′ κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα όταν μετά από νέα ασίστ του Τσιριβέγια, ο Μλαντένοβιτς με υπέροχο πλασέ χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό.