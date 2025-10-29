Κύπελλο Ελλάδας: Τη νίκη ο Λεβαδειακός, το χειροκρότημα ο Αγγελίδης

Ένα γκολ του Μπάλτσι, στο 72ο λεπτό, ήταν αρκετό για να δώσει στον Λεβαδειακό τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, στη Λιβαδειά.

Οι «πράσινοι» έκαναν το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ οι αγνώριστοι επί τα χείρω Αρκάδες παρέμειναν στον έναν βαθμό και δύσκολα θα προκριθούν στα πλέι οφ, ακόμα κι αν νικήσουν την Ηλιούπολη στην τελευταία αγωνιστική.

Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο 20χρονος διεθνής τερματοφύλακας των Πελοποννήσιων Σπύρος Αγγελίδης, που έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα κι εντυπωσίασε.

Στο πρώτο ημίχρονο δήλωσε «παρών» οσάκις χρειάστηκε, ενώ στο δεύτερο, που η πίεση των γηπεδούχων έγινε έντονη, έκανε μεγάλες αποκρούσεις σε προσπάθειες των Βέρμπιτς (42΄), Γκούμα (53΄, 68΄), και Τσιμπόλα (60΄), δείχνοντας το ταλέντο του.

Μέχρι το 72΄, όταν ο Μπάλτσι τον νίκησε στο τετ-α-τετ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ μετά την πάσα του Λαμαράνα.