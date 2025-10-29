Στον Παναθηναϊκό ως το 2029 ο Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέκτειναν τη συνεργασία τους, που έληγε το επόμενο καλοκαίρι, έως το 2029.

Ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού», Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες ότι ο διεθνής άσος θα υπέγραφε νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές.

Ο Μήτογλου είχε πρωτοφορέσει την πράσινη φανέλα στο διάστημα 2017-2021. Ακολούθησε η μετακίνησή του στο Μιλάνο για την Αρμάνι, από την οποία επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το 2023.

Ένα χρόνο αργότερα κατάκτησε την Ευρωλίγκα, ενώ μετρά ακόμα πέντε πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας.