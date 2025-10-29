Logo Image

Στον Παναθηναϊκό ως το 2029 ο Μήτογλου

Αθλητικά

Στον Παναθηναϊκό ως το 2029 ο Μήτογλου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Έλληνας διεθνής παραμένει στο «τριφύλλι» γι΄ άλλα τρία χρόνια

Ο Ντίνος Μήτογλου και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέκτειναν τη συνεργασία τους, που έληγε το επόμενο καλοκαίρι, έως το 2029.

Ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού», Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες ότι ο διεθνής άσος θα υπέγραφε νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές.

Ο Μήτογλου είχε πρωτοφορέσει την πράσινη φανέλα στο διάστημα 2017-2021. Ακολούθησε η μετακίνησή του στο Μιλάνο για την Αρμάνι, από την οποία επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το 2023.

Ένα χρόνο αργότερα κατάκτησε την Ευρωλίγκα, ενώ μετρά ακόμα πέντε πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube