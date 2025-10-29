Κύπελλο Ελλάδας: Επίδειξη δύναμης ο Ολυμπιακός, 5-0 τον Βόλο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα του απέναντι στον Βόλο, αλλά και οι παίκτες του rotation αποδείχθηκαν αποτελεσματικότατοι.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν τους Θεσσαλούς με 6-0 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας (League Phase), σημείωσαν τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες (και οι δύο με αντίπαλους της Σούπερ Λίγκας) και ουσιαστικά προκρίθηκαν, καθώς οι εναπομείνασες υποχρεώσεις τους είναι με την Ελλάδα Σύρου (εκτός) και τον Ηρακλή (εντός).

Το… πάρτι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ξεκίνησε νωρίς. Μόλις στο 5ο λεπτό ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Αντεμπάγιο έκανε κακή έξοδο και ο Μπιανκόν άνοιξε το σκορ. Οι «ερυθρόλευκοι» έλεγχαν το ρυθμό χωρίς να απειλούνται και με ένα ξέσπασμα στα τέλη του ημιχρόνου πέτυχαν άλλα τρία γκολ σε ένα τετράλεπτο (!) και τελείωσαν τον αγώνα.

Στο 43΄ ο Γιάρεμτσουκ με κοντινό βολέ διπλασίασε με το πρώτο φετινό γκολ του και στο 44΄ ξεσήκωσε το γήπεδο με ένα απίθανο βολέ από τα 35 μέτρα, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιαζιτζί με εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Μπιανκό στο δεύτερο δοκάρι για το 4-0.

Στο 66΄ ο Αντεμπάγιο έκανε νέα άστοχη έξοδο πέφτοντας πάνω στον Πνευμονίδη και «γκρεμίζοντάς» τον. Πέναλτι και ο Γιαζιτζί άφησε… όρθιο τον Νιγηριανό τερματοφύλακα για το 5-0, με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να βάζει κι εκείνος τη σφραγίδα του στο παιχνίδι, να φιλά τη φανέλα του Ολυμπιακού και ν΄ αποθεώνεται.