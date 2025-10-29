Κύπελλο Ελλάδας: Στα νοκ άουτ ο Άρης

Ο Άρης νίκησε με 3-1 το Αιγάλεω στο δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας κι εξασφάλισε την παρουσία του στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας με την τρίτη νίκη σε ισάριθμες συναντήσεις.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τους Θεσσαλονικείς, καθώς ο Μεντίλ αποχώρησε με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο. Οι «κίτρινοι» απείλησαν με τα (άστοχα) σουτ των Μορόν (3΄), Σίστο (14΄) και Φαντιγκά (24΄), για να ανοίξουν τελικά το σκορ στο 29΄, όταν ο Μορουτσάν εκτέλεσε κόρνερ και ο Ρόουζ έγραψε το 0-1 με κεφαλιά.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων ισοφάρισε στην πρώτη ευκαιρία του, με σουτ του Φοφανά στο 54΄ και τέσσερα λεπτά αργότερα έχασε απίθανη διπλή ευκαιρία για να ολοκληρώσει την ανατροπή, όταν στην ίδια φάση οι προσπάθειες των Αθανασακόπουλου και Γιαννίκου σταμάτησαν στα δοκάρια του Αθανασιάδη!

Και αφού δεν έγινε το 2-1 ήρθε το 1-2 στο 59΄, ξανά από τον «αέρα», όταν και πάλι από εκτέλεση κόρνερ, του Μόντσου, ο Σούντγκρεν με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έδωσε νέο προβάδισμα στον Άρη, που έφτασε στο τελικό 1-3 στις καθυστερήσεις (90΄+5) με μια τρίτη κεφαλιά, του Μορόν αυτή τη φορά από φάουλ του Μόντσου.