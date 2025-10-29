Κύπελλο Ελλάδος: Ο Καλοσκάμης γλίτωσε την ΑΕΚ από γκέλα στην Ηλιούπολη

Παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 την ουραγό της Super League 2, Ηλιούπολη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς γλίτωσε την ομάδα του από μία ιστορική απώλεια βαθμών.

H AEK δεν πατούσε καλά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και μόλις στο 3′ η Ηλιούπολη απείλησε με τον Χριστόπουλο από καλή θέση να σουτάρει πάνω στον Μπρινιόλι. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους η Ένωση κυριάρχησε, πίεσε κι έχασε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ.

Στο 20′ το σουτ του Γκατσίνοβιτς πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 23′ ο Κουτέσα σημάδεψε το δοκάρι. Οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ νέου με τον Χριστόπουλο να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ. Γκρούγιτς, Πιερό και Ρέλβας δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις δικές τους καλές στιγμές στο 38′ και το 43′.

Στο δεύτερο μέρος, η Ένωση ήταν σκιά του εαυτού της, δεν κατάφερε να φτιάξει τίποτα σημαντικό στα τελευταία μέτρα του γηπέδου και είχε απογοητευτική εικόνα, προκαλώντας προβληματισμό με την απόδοσή της.

Οι αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς δεν έδωσαν το κάτι παραπάνω στους «κιτρινόμαυρους», με εξαίρεση το τετ-α-τετ του Κοϊτά με τον Τσιλιγγίρη που έκανε μεγάλη επέμβαση, κρατώντας το μηδέν για τους γηπεδούχους στο 89′.

Στο 96′, όμως, ο Καλοσκάμης έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής και με δυνατό σουτ χάρισε την νίκη στους «κιτρινόμαυρους».