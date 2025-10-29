Logo Image

Euroleague: Τη Μονακό υποδέχεται απόψε ο Ολυμπιακός

Αθλητικά

Στόχος του πρωταθλητή Ελλάδας είναι η πέμπτη νίκη σε επτά αγώνες

Με τη Μονακό συναντιέται απόψε, στο ΣΕΦ, ο δρόμος του Ολυμπιακού (29/10, 21:15), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα.

Οι Μονεγάσκοι είχαν φύγει νικητές (80-77) πέρυσι από το φαληρικό στάδιο, αλλά απόψε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, καθώς η πειραϊκή ομάδα θα παραταχθεί πλήρης, αφού Ουόκαπ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Παπανικολάου είναι διαθέσιμοι.

Η εμφάνιση στο Μόναχο και το μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός για να φτάσει στο 96-71 απέναντι στην Μπάγερν, έδειξε πως οι «ερυθρόλευκοι» αρχίζουν να βρίσκουν το ρυθμό τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ρεκόρ 4-2, ενώ εκείνη του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στο 3-3, έχοντας ηττηθεί την περασμένη εβδομάδα από την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

