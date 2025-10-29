NBA: Οι πολυτιμότερες ομάδες και οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες το 2025

Πέντε ομάδες κυριαρχούν στην Εθνική Λίγκα Μπάσκετ (NBA), όχι μόνο λόγω του ιστορικού τους αλλά και της αξίας της επωνυμίας τους, των δικτύων χορηγιών και των εμπορικών εσόδων.

Σύμφωνα με το Forbes, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ηγούνται με εκτιμώμενη αποτίμηση 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον ότι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην κορυφαία αμερικανική διοργάνωση μπάσκετ είναι ο ηγέτης τους, Στέφεν Κάρι, με μισθό 59,6 εκατομμύρια δολάρια.

Με συμβόλαιο με τους Γουόριορς μέχρι το 2027, μετά την υπογραφή μονοετούς επέκτασης πέρυσι, ο Κάρι παραμένει απασχολημένος εκτός γηπέδου με μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπό την ομπρέλα της Thirty Ink, οι οποίες, σύμφωνα με το CNBC, του απέφεραν έσοδα 173,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς, με αποτίμηση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κατάταξη των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών επίσης ανεβαίνει, με τον Λεμπρόν Τζέιμς στη δεύτερη θέση με 137,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο τρίτος πιο πολύτιμος σύλλογος είναι οι Νιου Γιορκ Νικς, με 9,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Ομοίως, οι Λος Άντζελες Κλίπερς κατατάσσονται τέταρτοι με 7,5 δισεκατομμύρια και οι Μπόστον Σέλτικς παραμένουν στην πέμπτη θέση, με 6,7 δισεκατομμύρια.

Αυτή η κατάταξη υπογραμμίζει πώς η αξία των φραντσάιζ του NBA έχει αυξηθεί σταθερά, υποστηριζόμενη από τηλεοπτικά συμβόλαια, χορηγίες και διεθνή ανάπτυξη.

Οι Χιούστον Ρόκετς απόκτησαν τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο NBA, τον Κέβιν Ντουράντ. Ο 37χρονος φόργουορντ υπέγραψε πρόσφατα μια διετή επέκταση συμβολαίου ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων με το Χιούστον.

Ο Ντουράντ συμπληρώνει τον μισθό του ως παίκτης με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει συνεργασίες με μάρκες όπως οι FanDuel, Dick’s Sporting Goods και η αλυσίδα καφέ Joe & the Juice, καθώς και μετοχικά μερίδια μέσω του οικογενειακού του γραφείου, 35V.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με μισθό 54,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκτός γηπέδου, πρόσφατα πρόσθεσε την Huggies στην επικερδή ομάδα υποστήριξης δέκα εμπορικών σημάτων κι επένδυσε στο γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ Unrivaled, καθώς και στο ScorePlay, μια υπηρεσία αθλητικών στιγμιότυπων με τεχνητή νοημοσύνη, μετά την έναρξη ενός επενδυτικού κεφαλαίου πέρυσι.

Τέλος, ο Τζέισον Τέιτουμ παραμένει στην πρώτη πεντάδα. Ο άσος των Μπόστον Σέλτικς έχει μισθό 54,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εκτός γηπέδου κερδίζει άλλα 25 εκατομμύρια δολάρια, συνεργαζόμενος με την Vertex Pharmaceuticals για την προώθηση του παυσίπονου Journavx, εντασσόμενος στο πανεπιστήμιο Duke από όπου αποφοίτησε με συμβουλευτικό ρόλο ως «διευθυντής μπάσκετ» και κυκλοφορώντας την τέταρτη έκδοση του αθλητικού του παπουτσιού με την επωνυμία Jordan της Nike.

