Logo Image

Σε απολογία Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ

Αθλητικά

Σε απολογία Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ

Οι τρεις σύλλογοι θα δώσουν εξηγήσεις στο δικαιοδοτικό όργανο της Λίγκας για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής

Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της διοργανώτρας αρχής του πρωταθλήματος κάλεσε σε απολογία για την Πέμπτη (30/10, 12:00) τις ΠΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.

Οι τρεις σύλλογοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα απολογηθούν για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το «τριφύλλι» για τη συνάντηση με τον Αστέρα Τρίπολης και οι Ηρακλειώτες για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube