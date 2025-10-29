Σε απολογία Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ

Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της διοργανώτρας αρχής του πρωταθλήματος κάλεσε σε απολογία για την Πέμπτη (30/10, 12:00) τις ΠΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.

Οι τρεις σύλλογοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα απολογηθούν για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το «τριφύλλι» για τη συνάντηση με τον Αστέρα Τρίπολης και οι Ηρακλειώτες για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.