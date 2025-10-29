Logo Image

Ημέρα Κυπέλλου με πολύ δυνατά παιχνίδια

Αθλητικά

Ημέρα Κυπέλλου με πολύ δυνατά παιχνίδια

Στο πρόγραμμα της Τετάρτης οι τέσσερις από τις έξι συναντήσεις είναι μεταξύ ομάδων της Σούπερ Λίγκας

Οι αναμετρήσεις του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ, ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η αυλαία της οποίας άνοιξε την Τρίτη με τρεις συναντήσεις.

ΠΑΟΚ και ΑΕΛ είχαν τεθεί αντιμέτωποι και στην πρεμιέρα της Super League, με τους «ασπρόμαυρους» να κερδίζουν με 1-0, ωστόσο από τότε υπήρξαν αλλαγές, με σημαντικότερη εκείνη στον πάγκο των «βυσσινί», καθώς στη θέση του Γιώργου Πετράκη ήρθε ο Στέλιος Μαλεζάς. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία είχαμε και στον Παναθηναϊκό, όπου ανέλαβε ο διάσημος Ισπανός Ράφα Μπενίτεθ.

Παιχνίδι ανάμεσα σε ομάδες της Σούπερ Λίγκας και στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο, ενώ η ΑΕΚ  πηγαίνει στην Ηλιούπολη για να αντιμετωπίσει την ουραγό του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Το πρόγραμμα (29/10): Αιγάλεω – Άρης (15:00), Ηλιούπολη – ΑΕΚ (15:30), Ολυμπιακός – Βόλος (17:30), Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (18:30), Ατρόμητος– Παναθηναϊκός (19:30), ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (21:30).

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube