Ημέρα Κυπέλλου με πολύ δυνατά παιχνίδια

Οι αναμετρήσεις του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ, ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η αυλαία της οποίας άνοιξε την Τρίτη με τρεις συναντήσεις.

ΠΑΟΚ και ΑΕΛ είχαν τεθεί αντιμέτωποι και στην πρεμιέρα της Super League, με τους «ασπρόμαυρους» να κερδίζουν με 1-0, ωστόσο από τότε υπήρξαν αλλαγές, με σημαντικότερη εκείνη στον πάγκο των «βυσσινί», καθώς στη θέση του Γιώργου Πετράκη ήρθε ο Στέλιος Μαλεζάς. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία είχαμε και στον Παναθηναϊκό, όπου ανέλαβε ο διάσημος Ισπανός Ράφα Μπενίτεθ.

Παιχνίδι ανάμεσα σε ομάδες της Σούπερ Λίγκας και στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο, ενώ η ΑΕΚ πηγαίνει στην Ηλιούπολη για να αντιμετωπίσει την ουραγό του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Το πρόγραμμα (29/10): Αιγάλεω – Άρης (15:00), Ηλιούπολη – ΑΕΚ (15:30), Ολυμπιακός – Βόλος (17:30), Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (18:30), Ατρόμητος– Παναθηναϊκός (19:30), ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (21:30).