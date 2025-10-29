Logo Image

IFAB: Στο τραπέζι η χρήση VAR για λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα

Αθλητικά

IFAB: Στο τραπέζι η χρήση VAR για λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Προ των πυλών βρίσκεται μια σημαντική αλλαγή στους κανόνες του ποδοσφαίρου όσον αφορά την χρήση του βίντεο

Εδώ και αρκετό καιρό, η συζήτηση για την χρήση του VAR για λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα έχει πέσει στο τραπέζι και η IFAB είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτή την σημαντική και απαραίτητη αλλαγή στους κανονισμούς.

Στην ετήσια συνάντηση εργασίας στις αρχές του 2026 το όργανο που λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, θα θέσει επί τάπητος το αίτημα των ομάδων αλλά και των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, ώστε ο διαιτητές να μπορεί να διορθώσει μια λάθος επιλογή για δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η ενημέρωση του IFAB:

«Σε σχέση με το πρωτόκολλο του VAR, συζητήθηκε ότι, μεταξύ άλλων, οι διαιτητές βιντεοαγώνων (VMO) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν όταν έχει δοθεί λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του IFAB, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube