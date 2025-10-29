IFAB: Στο τραπέζι η χρήση VAR για λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα

Εδώ και αρκετό καιρό, η συζήτηση για την χρήση του VAR για λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα έχει πέσει στο τραπέζι και η IFAB είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτή την σημαντική και απαραίτητη αλλαγή στους κανονισμούς.

Στην ετήσια συνάντηση εργασίας στις αρχές του 2026 το όργανο που λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, θα θέσει επί τάπητος το αίτημα των ομάδων αλλά και των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, ώστε ο διαιτητές να μπορεί να διορθώσει μια λάθος επιλογή για δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η ενημέρωση του IFAB:

«Σε σχέση με το πρωτόκολλο του VAR, συζητήθηκε ότι, μεταξύ άλλων, οι διαιτητές βιντεοαγώνων (VMO) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν όταν έχει δοθεί λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του IFAB, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο».