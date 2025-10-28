Euroleague: Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μακάμπι μα έχασε τον Χολμς

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα κι επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την παρένθεση στην Μπολόνια.

Το «τριφύλλι» βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-2, ενώ η ομάδα του Οντέτ Κάτας μετρά πια πέντε ήττες σε επτά αγώνες. Πάντως, στα πρώτα 30 λεπτά οι φιλοξενούμενοι είχαν βάλει δύσκολα στους «πράσινους», που έφτασαν στη νίκη χάρη στο εκρηκτικό τέταρτο δεκάλεπτό τους.

Τη χαρά της νίκης μετρίασε ο νέος τραυματισμός του Χολμς, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο στη δεύτερη περίοδο και όχι μόνο δεν επέστρεψε στον αγώνα έκτοτε αλλά έφυε για το νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, που απόντος του Χολμς τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ (σσ. το ρεκόρ του ήταν 8), προσφέροντας ουσία και θέαμα για τον Παναθηναϊκό.

Ο σταθερός Όσμαν πρόσφερε 20 πόντους στην ομάδα του, ο Ναν 22, και ο Σορτς 13, ενώ μοίρασε και έξι ασίστ.

Για την «ομάδα του λαού» πρώτος σκόρερ ήταν ο Χορντ με 15 πόντους, ο Κλαρκ είχε 14, ο Λιφ 12 και οι Γουόκερ, Σόρκιν από 10.