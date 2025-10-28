Κύπελλο Ελλάδας: Με ανατροπή η (πρώτη) νίκη της Κηφισιάς

H Kηφισιά σημείωσε την πρώτη νίκη της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Καλλιθέας χάρη σε ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο.

Η «άστεγη» ομάδα των βορείων προαστίων, που υποδέχθηκε την αντίπαλό της στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 3η αγωνιστική στην παρούσα φάση της διοργάνωσης, είδε την Καλλιθέα να παίρνει το προβάδισμα μόλις στο 9ο λεπτό με έναν «κεραυνό» του Καντίγιο.

Το 0-1 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου, με τον Σεμαστιάν Λέτο να προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις στην επανάληψη και να δικαιώνεται.

Οι αλλαγές του έδωσαν ρυθμό κι ένταση στην Κηφισιά, η οποία κατάφερε να ανατρέψει το σκορ σε ένα πεντάλεπτο, αρχικά με τον Αμανί να ισοφαρίσει στο 65ο λεπτό κι εν συνεχεία με τον Μούσιολικ να «γράφει» το 2-1 στο 69ο.

Η νικήτρια έφτασε τους 5 βαθμούς (είχαν προηγηθεί οι ισοπαλίες με Αστέρα Τρίπολης και Καβάλα) κι αισιοδοξεί για την πρόκριση, ενώ η Καλλιθέα με τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.