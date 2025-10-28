Κύπελλο Ελλάδας: Πρώτη νίκη για τον Παναιτωλικό

Ο Παναιτωλικός κατέγραψε την πρώτη νίκη του στο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας στο Αγρίνιο με 4-1 της Ελλάδας Σύρου για την 3η αγωνιστική στη League Phase της διοργάνωσης.

Τα «Καναρίνια» προέρχονταν από δύο ήττες και δεν είχαν περιθώριο για νέα απώλεια, αν ήθελαν να συντηρήσουν τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με τον Τσούρα, για να απαντησουν άμεσα οι Κυκλαδίτες ισοφαρίζοντας με πέναλτι του Γιάκου τρία λεπτά αργότερα.

Το 1-1 δεν έμεινε πάντως για πολύ, αφού στο 13΄ ο Μάτσαν έδωσε νέο προβάδισμα στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Στο 61ο λεπτό ο Αγκίρε έγραψε το 3-1, για να κάνει ο ίδιος και το 4-1 με κεφαλιά, από σέντρα του Μπουχαλάκη.

Νωρίτερα οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι, ο Παναιτωλικός με τον Μανρίκε στο 64΄ και η Ελλάδα Σύρου στο 78΄ με τον Νάτσο.