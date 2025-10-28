Μέσι: Θα αποφασίσω του χρόνου για το Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι έχει «κάθε επιθυμία» να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την Αργεντινή, αλλά δεν θα αποφασίσει μέχρι του χρόνου, εξήγησε σε συνέντευξή του στο NBC, λίγες ημέρες μετά την επέκταση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι.

«Θα ήταν καταπληκτικό να μπορέσω να βρίσκομαι στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Μέσι, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη με 3-1 επί του Νάσβιλ, στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του MLS. «Θα ήθελα να είμαι σε καλή φόρμα και να παίξω σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσω την Εθνική ομάδα, αν είμαι εκεί».

Ο «ψύλλος» έπαιξε τον τελευταίο του σημαντικό εντός έδρας αγώνα για τη χώρα του τον Σεπτέμβριο, στη νίκη με 3-0 εναντίον της Βενεζουέλας, απέναντι στην οποία σκόραρε δύο γκολ πριν αποχαιρετήσει τη φανέλα της «Αλμπισελέστε».

«Όταν ξεκινήσει η προετοιμασία με την Ίντερ την επόμενη χρονιά, θα αξιολογώ την κατάσταση μέρα με τη μέρα και θα δω αν μπορώ να είμαι 100% σε φόρμα, αν μπορώ να είμαι χρήσιμος στην Εθνική ομάδα, και μετά θα πάρω μια απόφαση», εξήγησε.

«Προφανώς, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος επειδή είναι Παγκόσμιο Κύπελλο. Κερδίσαμε το τελευταίο και το να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας θα ήταν φανταστικό, γιατί είναι πάντα όνειρο να παίζεις για την Εθνική ομάδα, ειδικά σε μια επίσημη διοργάνωση».