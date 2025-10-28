Τέσσερις οπαδοί της Φλαμένγκο σε σοβαρή κατάσταση

Τέσσερις οπαδοί της Φλαμένγκο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, μετά την ανατροπή λεωφορείου που τους μετέφερε για τον ημιτελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες

Οι οπαδοί ταξίδευαν στην Αβεγιανέδα της Αργεντινής για τον (δεύτερο) αγώνα της Τετάρτης εναντίον της Ρασίνγκ Κλαμπ. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Βία Ντούτρα, τον κύριο αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάολο, τις μεγαλύτερες πόλεις της Βραζιλίας, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Το CCR RioSP, το οποίο διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο, ανέφερε ότι το λεωφορείο ανατράπηκε και ότι 46 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, εκ των οποίων τέσσερα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Το Κέντρο Επιχειρησιακού Ελέγχου RioSP κλήθηκε στις 27 Οκτωβρίου στις 3:51 μ.μ. για να ανταποκριθεί στην ανατροπή ενός λεωφορείου στο χιλιόμετρο 281 της Βίας Ντούτρα, στον δήμο Μπάρα Μάνσα (Ρίο ντε Τζανέιρο)», ανέφερε η RioSP σε ανακοίνωσή της.

«Έβρεχε τη στιγμή του συμβάντος. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μαζί με τις ομάδες επιχειρήσεων και διάσωσης, βρισκόταν επί τόπου για να διαχειριστεί την κυκλοφορία και να βοηθήσει τα θύματα. Συνολικά αναφέρθηκαν 46 θύματα: 32 με ελαφρά τραύματα, 10 με μέτρια τραύματα και τέσσερα σε σοβαρή κατάσταση».

Η Φλαμένγκο δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Λουίζ Φουρλάνι, δήμαρχο της Μπάρα Μάνσα, «ο οποίος έθεσε αμέσως στη διάθεση των τραυματιών το Δημοτικό Νοσοκομείο και τη Σάντα Κάζα».

Η «Μενγκάο» νίκησε την Ρασίνγκ Κλαμπ με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό αγώνα της περασμένης εβδομάδας, χάρη σε αυτογκόλ του Μάρκος Ρόχο στο 88ο λεπτό.

Η τρεις φορές πρωταθλήτρια του Κόπα Λιμπερταδόρες, Φλαμένγκο, η οποία βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από την Παλμέιρας στην κορυφή της Serie A της Βραζιλίας, κέρδισε για τελευταία φορά το τουρνουά το 2022.