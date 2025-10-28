Logo Image

Κύπελλο Ελλάδας: «Τρία στα τρία» για τον ΟΦΗ

Υπό το βλέμμα του νέου προπονητή τους, Χρήστου Κόντη, οι Κρήτες νίκησαν τον Ηρακλή με 3-1

Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η πορεία του ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας συγκριτικά με το πρωτάθλημα…

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου οι Κρήτες νίκησαν τον Ηρακλή 3-1 με ανατροπή στο γήπεδό τους κι έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση, υπό το βλέμμα του Χρήστου Κόντη που υπογράφει αύριο (29/10).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε στο 28΄ με τον Κούστα, όμως δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό. Ο «Γηραιός» έμεινε στους 3 βαθμούς έχοντας παίξει δύο αγώνες, καθώς εκείνος με τον Ολυμπιακό είχε αναβληθεί.

Η ομάδα του Ηρακλείου ισοφάρισε στο 35΄ με τον Ρακόνιατς και βρήκε το γκολ της ανατροπής από τον Νους στο 84ο λεπτό, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Σαλσίδο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

