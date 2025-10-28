Logo Image

Ευρωλίγκα: Πρόστιμο στον Αταμάν για «έλλειψη σεβασμού»

Αθλητικά

Η ποινή στον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε για «έλλειψη σεβασμού» στους διαιτητές

Η Ευρωλίγκα τιμώρησε με πρόστιμο 8.000 ευρώ τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για «πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές».

Η ποινή αφορά την αναμέτρηση της περασμένης Παρασκευής (24/10) στην Μπολόνια, όπου το «τριφύλλι» γνώρισε βαριά ήττα (75-92) από την Βίρτους, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση:

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Όντετ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Οφέρ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

