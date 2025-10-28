Ο Κόντης υπογράφει αύριο στον ΟΦΗ

Ο κύβος ερρίφθη και νέος προπονητής του ΟΦΗ θα είναι ο Χρήστος Κόντης, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε προφορική συμφωνία προκειμένου ο Έλληνας προπονητής να αντικαταστήσει τον Μίλαν Ράσταβατς.

Η συμφωνία θα επισημοποιηθεί την Τετάρτη (29/10) με την υπογραφή συμβολαίου, που θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027. Ακολούθως, ο Κόντης θα κάνει την πρώτη προπόνηση με τη νέα ομάδα του.

Ο 50χρονος τεχνικός βρισκόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχοντας αντικαστήσει τον Σεπτέβριο τον Πορτογάλο Ρουί Βιτόρια.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης οι συνεργασίες του με τον Βόλο, την Χάτα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αλ Φαχγιά στην Σαουδική Αραβία.