Logo Image

Ιντερ: Τραγικό ατύχημα για τον Μαρτίνεθ, σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι

Αθλητικά

Ιντερ: Τραγικό ατύχημα για τον Μαρτίνεθ, σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές ο ηλικιωμένος άνδρας μπορεί να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία

Η τραγωδία συνέβη πλησίον του Απιάνο Τζεντίλε, κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ. Ο δεύτερος τερματοφύλακας της ιταλικής ομάδας, Γιόσεπ Μαρτίνεθ, χτύπησε κατά λάθος 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι, που πέθανε αργότερα.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο ηλικιωμένος άνδρας μπορεί να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία που τον ανάγκασε να διασχίσει κατά λάθος τον διάδρομο από τον οποίο πλησίαζε ο τερματοφύλακας της Ίντερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση και τις τραγικές συνέπειές της.

Η Ίντερ ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή Κριστιάν Κίβου μετά το τραγικό ατύχημα που αφορούσε τον τερματοφύλακα των «Νερατζούρι», την παραμονή του αγώνα με τη Φιορεντίνα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο 81χρονος έστριψε και πέρασε στην αντίθετη λωρίδα καθώς πλησίαζε το αυτοκίνητο του Μαρτίνεθ, με αποτέλεσμα το τραγικό ατύχημα. Ο τερματοφύλακας των «Νερατζούρι» υποβάλλεται σε εξετάσεις, καθώς παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube