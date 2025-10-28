Ιντερ: Τραγικό ατύχημα για τον Μαρτίνεθ, σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι

Η τραγωδία συνέβη πλησίον του Απιάνο Τζεντίλε, κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ. Ο δεύτερος τερματοφύλακας της ιταλικής ομάδας, Γιόσεπ Μαρτίνεθ, χτύπησε κατά λάθος 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι, που πέθανε αργότερα.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο ηλικιωμένος άνδρας μπορεί να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία που τον ανάγκασε να διασχίσει κατά λάθος τον διάδρομο από τον οποίο πλησίαζε ο τερματοφύλακας της Ίντερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση και τις τραγικές συνέπειές της.

Η Ίντερ ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή Κριστιάν Κίβου μετά το τραγικό ατύχημα που αφορούσε τον τερματοφύλακα των «Νερατζούρι», την παραμονή του αγώνα με τη Φιορεντίνα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο 81χρονος έστριψε και πέρασε στην αντίθετη λωρίδα καθώς πλησίαζε το αυτοκίνητο του Μαρτίνεθ, με αποτέλεσμα το τραγικό ατύχημα. Ο τερματοφύλακας των «Νερατζούρι» υποβάλλεται σε εξετάσεις, καθώς παραμένει σε κατάσταση σοκ.