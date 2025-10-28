Ευρωλίγκα: Με την Μακάμπι για να επιστρέψει στις νίκες ο Παναθηναϊκός

Επιστροφή στις νίκες αναζητά ο Παναθηναϊκός απόψε (28/10, 21:15), υποδεχομενος τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ρεκόρ 4-2 ενώ εκείνη του Όντετ Κάτας 2-4. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Μπολόνια από τη Βίρτους παίζοντας με έναν σέντερ (Γιουρτσεβέν) και τους Ερνανγκόμεθ, Ρογκαβόπουλο μακριά από το 100%.

Η Μακάμπι, που είχε ηττηθεί στο Βελιγράδι από τον Ολυμπιακό στον πόντο, νίκησε με τον ίδιο τρόπο τη Ρεάλ Μαδρίτης στην πρωτεύουσα της Σερβίας, με τρίποντο του Μπλατ στα 5΄΄ πριν τη λήξη.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει απόψε με μοναδικό απόντα τον Ρογκαβόπουλο, καθώς επιστρέφει ο Χολμς αλλά και οι Ναν, Ερνανγκόμεθ που δεν αγωνίστηκαν εναντίον του Προμηθέα για το πρωτάθλημα, την Κυριακή.