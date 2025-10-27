Πλήγμα στη Νάπολι με Ντε Μπρόινε

Η Νάπολι, πρωταθλήτρια Ιταλίας και πρωτοπόρος της Serie A, θα μπορούσε να μείνει χωρίς τον διεθνή Βέλγο Κέβιν Ντε Μπρόινε ως τις αρχές του 2026 λόγω τραυματισμού στον δεξιό μηρό, ανακοίνωσε η ομάδα τη Δευτέρα.

«Μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ίντερ το Σάββατο, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε υποβλήθηκε σε εξετάσεις που αποκάλυψαν ότι έχει μια μεγάλης κλίμακας βλάβη στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού μηρού του», ανέφερε η Νάπολι σε ανακοίνωσή της.

«Ο παίκτης έχει ήδη ξεκινήσει την αποκατάστασή του», πρόσθεσε η ομάδα του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport και την τηλεόραση Sky Sport, ο Ντε Μπρόινε δεν αναμένεται να αγωνιστεί ξανά το 2025 και ως εκ τούτου θα χάσει τουλάχιστον δύο μήνες αγωνιστικής δράσης.

Ο «KDB» τραυματίστηκε το Σάββατο, όταν άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό της νίκης της ομάδας του με 3-1 επί της Ίντερ για την 8η αγωνιστική της ιταλικής Serie A.

Αφού εκτέλεσε το πέναλτι, ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι πάγωσε αμέσως κι έβαλε το δεξί χέρι στον δεξιό μηρό του.

Ανίκανος να περπατήσει και με γκριμάτσες, αρχικά τον υποστήριξαν οι συμπαίκτες του, προτού τον μεταφέρουν εκτός αγωνιστικού χώρου δύο γιατροί.

Από τότε που εντάχθηκε στη Νάπολι με ελεύθερη μεταγραφή, ο 34χρονος Ντε Μπρόινε έχει σκοράρει τέσσερα γκολ σε οκτώ αγώνες πρωταθλήματος κι έχει δώσει δύο ασίστ στο Champions League.

Πριν τον αγώνα της Τρίτης εναντίον της Λέτσε, η Νάπολι προηγείται στο πρωτάθλημα με 18 βαθμούς, ισόβαθμη της Ρόμα.