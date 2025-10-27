Νεκροί δυο ορειβάτες στο Νεπάλ

Δύο ορειβάτες, ένας Γάλλος κι ένας Νοτιοκορεάτης, πέθαναν στη διάρκεια αποστολής στο τεχνικά απαιτητικό Άμα Νταμπλάμ στο Νεπάλ, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι εθνικοί αξιωματούχοι τουρισμού της χώρας.

Ο Γάλλος ορειβάτης Ούγκο Λούτσιο Κολόνια Λαζάρο, 65 ετών, αρρώστησε την περασμένη εβδομάδα κατά την κατάβαση μετά την επιτυχή ανάβαση στην κορυφή των 6.812 μέτρων.

«Μεταφέρθηκε στο Κατμαντού με ελικόπτερο την Τετάρτη και πέθανε την επόμενη μέρα», δήλωσε στο AFP ο Χιμάλ Γκαουτάμ του τμήματος τουρισμού του Νεπάλ.

Ο Νοτιοκορεάτης ορειβάτης Χονγκ Κι Παρκ, 66 ετών, πέθανε μεταξύ των στρατοπέδων 1 και 2 ενώ επιχειρούσε την ανάβαση, ανέφερε η ίδια πηγή.

«Το τμήμα μας συμβουλεύεται τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον επαναπατρισμό των σορών τους στις αντίστοιχες χώρες τους», είπε.

Το Άμα Νταμπλάμ, που βρίσκεται στην περιοχή Κούμπου του Νεπάλ, θεωρείται ένα υπέροχο αλλά τεχνικά απαιτητικό βουνό με απόκρημνα τοιχώματα. Σχεδόν 400 ορειβάτες έχουν φτάσει στην κορυφή αυτό το φθινόπωρο.

Το Νεπάλ, όπου βρίσκονται οκτώ από τις 10 ψηλότερες κορυφές του κόσμου, υποδέχεται εκατοντάδες ορειβάτες κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης και φθινοπωρινής περιόδου αναρρίχησης.

Οι αποστολές αποτελούν μια επικερδή βιομηχανία για τη χώρα των Ιμαλαΐων, ιδιαίτερα για τις κορυφές άνω των 8.000 μέτρων, ωστόσο και η κατάκτηση βουνών 6.000 και 7.000 μέτρων γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής.

Πηγή: AFP