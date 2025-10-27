Logo Image

Ο Αστέρας Τρίπολης ζητά εξαίρεση του Τζήλου από τα παιχνίδια του

Η ομάδα της Πελοποννήσου δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένη από τις αποφάσεις του Έλληνα ρέφερι και του VAR Παπαδόπουλου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αστέρας Τρίπολης για την απόδοση του διαιτητή στην ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Πελοποννήσου ζητά από την ΚΕΔ να μην ξανασφυρίξει σε παιχνίδι της ο συγκεκριμένος ρέφερι, ενώ στο κάδρο των αιτιάσεών της μπήκε επίσης ο VAR της αναμέτρησης, Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη. Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας.

Αντίθετα, όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιό λόγο.

Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε».

