Η Ρωσία… ονειρεύεται το Euro 2032

Η ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Ντιούκοφ

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το Euro 2032 αντί της Ιταλίας».

Η προκλητική ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο της Ρωσικής  Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Ντιούκοφ, στον ρωσικό ιστότοπο Sport.ru.

Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν «η Ιταλία χάσει το δικαίωμα να φιλοξενήσει το τουρνουά λόγω του προβλήματος με τα στάδιά της», ο Ντιούκοφ απάντησε ευθέως, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξη της Μόσχας.

«Η UEFA», ισχυρίζεται ο ρωσικός ιστότοπος, «έχει εγκρίνει μόνο έναν από τους 10 προτεινόμενους χώρους διεξαγωγής, ενώ ολόκληρο το τουρνουά θα μπορούσε να ανατεθεί στην Τουρκία, συνδιοργανώτρια της διοργάνωσης με την Ιταλία».

