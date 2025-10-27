Τουρκία: Εκατοντάδες διαιτητές στοιχημάτιζαν σε αγώνες

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας (TFF) θα κινήσει πειθαρχικά μέτρα κατά διαιτητών που διαπιστώθηκε ότι είχαν στοιχηματίσει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, αφού ανακάλυψε ότι εκατοντάδες από αυτούς είχαν λογαριασμούς στοιχημάτων, δήλωσε ο πρόεδρός της τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της TFF, Ιμπραήμ Χατζιοσμάνογλου, δήλωσε ότι μια έρευνα της ομοσπονδίας -βασισμένη σε στοιχεία από κρατικούς θεσμούς- αποκάλυψε ότι 371 από τους 571 ενεργούς διαιτητές στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Τουρκίας είχαν λογαριασμούς στοιχημάτων και 152 από αυτούς έπαιζαν ενεργά τυχερά παιχνίδια.

«Ως ομοσπονδία, ξεκινήσαμε καθαρίζοντας την αυλή μας», δήλωσε ο Χατζιοσμάνογλου σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη. «Μεταξύ αυτών που διαπιστώθηκε ότι είχαν λογαριασμούς στοιχημάτων ήταν επτά διαιτητές υψηλού επιπέδου, 15 βοηθοί υψηλού επιπέδου, 36 διαιτητές με διακρίσεις και 94 βοηθοί διαιτητών με διακρίσεις».

Είπε ότι ορισμένοι διαιτητές είχαν έναν εκπληκτικό αριθμό στοιχημάτων, με έναν να έχει στοιχηματίσει 18.227 φορές και 42 διαιτητές να έχουν στοιχηματίσει σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες ο καθένας.

Άλλοι διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει στοιχήματα μόνο μία φορά. Ο Χατζιοσμάνογλου δήλωσε ότι το πειθαρχικό συμβούλιο της ομοσπονδίας θα αρχίσει να λαμβάνει άμεσα μέτρα.

«Θα παραπεμφθούν στο πειθαρχικό συμβούλιο και θα αντιμετωπίσουν τις απαραίτητες κυρώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς μας», είπε, προσθέτοντας ότι τα ευρήματα καλύπτουν μια πενταετή περίοδο βάσει του αθλητικού νόμου της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του πειθαρχικού κώδικα της TFF, όσοι κριθούν ένοχοι για στοιχήματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες αντιμετωπίζουν αποκλεισμούς από τρεις μήνες έως ένα έτος από τη διαιτησία ή δραστηριότητες σχετικές με το ποδόσφαιρο.