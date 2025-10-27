Logo Image

Παναθηναϊκός: Το ευχαριστώ του Ράφα Μπενίτεθ

Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το ευχαριστώ του Ράφα Μπενίτεθ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/INTIME

Το μήνυμα του Ισπανού προπονητή μετά το νικηφόρο ντεμπούτο του στον πάγκο των Αθηναίων

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς επικράτησε επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0.

Ο Ισπανός τεχνικός για πρώτη φορά έκατσε στον πάγκο του συλλόγου και είδε τους ποδοσφαιριστές του να πραγματοποιούν μια καλή εμφάνιση που τον ικανοποίησε όσον αφορά το επίπεδο της διάθεσης και της νοοτροπίας.

Ο 65χρονος κόουτς ανέφερε στα social media:

«Η πρώτη μας νύχτα όλοι μαζί. Δυνατή προσπάθεια από την ομάδα. Ευγνώμων για την υποδοχή και την υποστήριξη. Συνεχίζουμε».

Επόμενο ματς για το «τριφύλλι» το απόγευμα της Τετάρτης στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube