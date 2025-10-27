Παναθηναϊκός: Το ευχαριστώ του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς επικράτησε επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0.

Ο Ισπανός τεχνικός για πρώτη φορά έκατσε στον πάγκο του συλλόγου και είδε τους ποδοσφαιριστές του να πραγματοποιούν μια καλή εμφάνιση που τον ικανοποίησε όσον αφορά το επίπεδο της διάθεσης και της νοοτροπίας.

Ο 65χρονος κόουτς ανέφερε στα social media:

«Η πρώτη μας νύχτα όλοι μαζί. Δυνατή προσπάθεια από την ομάδα. Ευγνώμων για την υποδοχή και την υποστήριξη. Συνεχίζουμε».

Επόμενο ματς για το «τριφύλλι» το απόγευμα της Τετάρτης στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδος.