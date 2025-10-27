Logo Image

Ο Κόντης το φαβορί για να αναλάβει τον ΟΦΗ

Μετά την απόλυση του Μίλαν Ράσταβατς, ο Έλληνας προπονητής βρίσκεται προ των πυλών της κρητικής ομάδας

Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του ΟΦΗ, πληρώνοντας το μάρμαρο της κακής εκκίνησης των Κρητικών στο φετινό πρωτάθλημα.

Μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο, ο Σέρβος τεχνικός αποχώρησε και φαβορί για να τον διαδεχθεί είναι ο Χρήστος Κόντης.

Ο Έλληνας κόουτς ολοκλήρωσε πρόσφατα την θητεία του στον Παναθηναϊκό, όπου ανέλαβε για δεύτερη φορά ως υπηρεσιακός τεχνικός.

Ο Κόντης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την διοίκηση του ΟΦΗ και μέσα στην ημέρα είναι πολύ πιθανό να προκύψει οριστική συμφωνία.

